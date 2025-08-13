Cerrar X
Taylor Swift comienza una nueva cuenta regresiva para esta noche

Taylor Swift ha iniciado una nueva cuenta regresiva en su sitio web oficial que finaliza esta noche, 13 de agosto de 2025, a las 18:00 horas

Taylor Swift ha iniciado una nueva cuenta regresiva en su sitio web oficial que finaliza esta noche, 13 de agosto de 2025, a las 7 p.m.

Esto sigue al anuncio de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, revelado el 12 de agosto de 2025, tras otra cuenta regresiva que culminó a las 12:12 a.m. 

Aunque no se ha confirmado oficialmente el propósito de esta cuenta regresiva, los fans especulan que podría estar relacionada con más detalles sobre The Life of a Showgirl o su aparición en el podcast New Heights de Travis y Jason Kelce, programada para las 18:00 horas.

No se mencionan nuevas canciones o lanzamientos específicos para esta cuenta regresiva, pero el momento coincide con su aparición en el podcast, donde podría compartir más información sobre el álbum. 

Los fanáticos de Taylor Swift, conocidos como swifties, encendieron las redes sociales tras notar un detalle que podría no ser casualidad.

La cuenta regresiva publicada recientemente por la cantante muestra una puerta idéntica a la que aparecía en el visual de cierre de su exitoso Eras Tour.

¿Donde ver el podcast 'New Heights' de los Kelce?

El episodio se estrena este miércoles a las 18:00 horas, y podrá verse completo en YouTube. 

También estará disponible en formato audio en plataformas como Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, Spotify y Wondery. Aunque los episodios suelen durar hasta dos horas, aún se desconoce cuánto tiempo participará Swift.

 

 


