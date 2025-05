Taylor Swift estrena 'Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)' dando pistas de relanzamiento de ‘Reputation’

Taylor Swift ha estrenado un nuevo fragmento de "Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)" en el episodio más reciente de la serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), emitido el 19 de mayo de 2025.

Este lanzamiento ha avivado las especulaciones sobre el próximo relanzamiento de su álbum Reputation (Taylor’s Version), uno de los más esperados por los fans, que lleva generando rumores desde que Swift comenzó a regrabar sus primeros seis álbumes para recuperar los derechos de sus grabaciones originales.

Contexto y pistas del relanzamiento

Esta no es la primera vez que se escucha "Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)".

En 2023, un fragmento apareció en el tráiler de la serie Wilderness de Prime Video, y en marzo de 2024, se incluyó en la docuserie The Dynasty: New England Patriots.

Además, otra canción regrabada de Reputation, "Delicate (Taylor’s Version)", se usó en la segunda temporada de The Summer I Turned Pretty.

Estas apariciones sugieren que el álbum ya está regrabado, al menos parcialmente.

A principios de 2025, se reportó que "Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)" fue registrada en Shazam, una acción que solo los artistas pueden realizar, lo que intensificó las especulaciones sobre un lanzamiento inminente.

Sin embargo, notas de la comunidad en X indicaron que la canción ya estaba registrada desde meses atrás, dejando la fecha de lanzamiento como una incógnita.

Los fans, conocidos como Swifties, han identificado múltiples "easter eggs" que apuntan a Reputation (Taylor’s Version).

Por ejemplo, durante su gira The Eras Tour en Londres, Swift salió del escenario con un movimiento de serpiente, símbolo icónico del álbum, y usó luces rojas y verdes, colores asociados con Reputation.

Además, su estilismo reciente, como un corsé negro de Gucci y un bolso con serpientes de Roberto Cavalli, ha sido interpretado como una referencia a la estética oscura y atrevida del álbum.

Contexto local

Swift comenzó a regrabar sus álbumes tras la venta de los masters de sus primeros seis discos a Scooter Braun en 2019, quien luego los vendió a Shamrock Holdings.

Desde noviembre de 2022, Reputation es elegible para ser regrabado, y Swift ha estado soltando pistas desde entonces.

A pesar de las pistas, Taylor Swift no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version).

Los fans especulan que podría revelarse en eventos como los American Music Awards el 26 de mayo de 2025, basándose en teorías compartidas en redes sociales.

Sin embargo, Swift ha estado ocupada con otros proyectos, como el lanzamiento de The Tortured Poets Department en abril de 2024 y el final de The Eras Tour en diciembre de 2024, lo que podría retrasar el anuncio.

La comunidad Swiftie está emocionada, como se refleja en publicaciones en X que celebran el nuevo fragmento de la canción y anticipan el lanzamiento del álbum.

Los fans destacan la relevancia de Reputation como un disco que marcó una era de "furia femenina" y empoderamiento, con letras que abordan las controversias de 2016 con figuras como Kanye West y Kim Kardashian.

Se espera que el álbum incluya las 15 canciones originales, posiblemente con temas adicionales "From the Vault" (canciones inéditas de la época), siguiendo el patrón de sus regrabaciones anteriores.

