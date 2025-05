Taylor Swift ha sido citada como testigo por abogado de Baldoni

"Taylor nunca estuvo en el set de rodaje de esta película, no participó en ninguna decisión creativa ni de casting, no compuso la banda sonora, nunca vio ninguna edición ni tomó notas sobre ella, ni siquiera vio 'It Ends With Us' hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia. La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, 'My Tears Ricochet." aseguraron.