Escena

Taylor Swift habla de su compromiso y rumores del Super Bowl

Taylor Swift volvió a dominar la conversación mediática tras su esperada aparición en The Tonight Show con el popular conductor Jimmy Fallon

  • 07
  • Octubre
    2025

La noche del lunes, Taylor Swift volvió a dominar la conversación mediática tras su esperada aparición en The Tonight Show con el popular conductor Jimmy Fallon.

Con su característico equilibrio entre franqueza y elegancia, la cantante habló por primera vez de manera abierta sobre su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, y desmintió los rumores sobre una supuesta negativa a participar en el show de medio tiempo del Súper Bowl.

Durante la charla, Swift se mostró relajada y cercana, bromeando con Fallon sobre su relación y admitiendo que “el amor puede sentirse como una gira mundial propia”.

Sin embargo, fue su respuesta respecto al Súper Bowl lo que más llamó la atención de los medios internacionales. Con una sonrisa y tono enfático, la artista aclaró: “No, no, no. Nunca hubo una invitación formal para el espectáculo de medio tiempo, y mucho menos una negativa.”

G2nvlDoXMAEzeI4.jfif

En las últimas semanas, varios portales habían asegurado que la intérprete de Cruel Summer habría rechazado la oportunidad de presentarse en el evento deportivo más visto del mundo para proteger los derechos de su catálogo.

Swift desmintió esa versión y explicó que, más allá de los rumores, no tiene planes de participar por ahora, argumentando que “ya hay suficiente emoción en casa cuando alguien que amas está jugando ahí afuera”.

La cantante también habló con ternura sobre Travis Kelce, destacando la admiración que siente por su disciplina y pasión.

“Estoy enamorada de alguien que juega ese deporte con el corazón y el cuerpo. Eso me inspira, pero también me recuerda que hay momentos para apoyar y momentos para crear.”

Al cierre de la entrevista, Fallon la felicitó por “seguir escribiendo su historia a su manera”, a lo que ella respondió: “Cada etapa tiene su ritmo. Y ahora mismo, el mío está justo donde quiero.” Con esas palabras, Taylor Swift no sólo calmó los rumores, sino que reafirmó algo que define toda su carrera: su capacidad de decidir cuándo, cómo y con quién quiere brillar.


