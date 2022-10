Taylor Swift lanza video y versión extendida de 'Midnights'

La cancante y autora de 'Midnights', Taylor Swift, ha dejado claro que su inspiración para este nuevo disco son aquellas noches de desvelo que ha experimentado a lo largo de su carrera pero que han sido sin duda noches decisivas en su rumbo como artista; ahora con el lanzamiento de su nuevo material discográfico decidió revelar siete canciones adicionales , y un vídeo musical, todo esto con tan pocas horas de diferencia.



'Midnights' se lanzó, bueno, a la medianoche, hora del este, y se convirtió en el álbum más reproducido de Spotify en un solo día a las 6:15 p. m. Con una duración de alrededor de 44 minutos, los oyentes habrían tenido la oportunidad de reproducir el álbum cuatro veces antes. Swift desató 'Midnights (3am Edition)'.

Las pistas adicionales encajan totalmente con el resto del álbum oscuramente eléctrico y de mal humor, comenzando con 'The Great War', recorriendo 'Paris' y explorando 'High Infidelity' antes de terminar con 'Dear Reader'. En total, las siete canciones adicionales, añadidas al final de la lista de canciones original de “Midnights”, abarcan unos 25 minutos adicionales.

Swift es el único intérprete acreditado en las pistas adicionales: la única persona que obtiene un crédito destacado en cualquier pista de 'Midnights' es Lana Del Rey. Las canciones adicionales están escritas principalmente por Swift, Jack Antonoff , su 'copiloto' en el álbum, y Aaron Dessner, miembro fundador de The National y otro colaborador frecuente de Swift que de otro modo no estuvo presente en 'Midnights'.

Y cinco horas después de 'Midnights (Edición de las 3 a. m.)', Swift invitó a los fanáticos a un festín visual con un video musical apagado pero exuberante para 'Anti-Hero'.





Escrito y dirigido por la misma Swift, reunida con la directora de fotografía de 'All Too Well' Rina Yang, el video muestra a la cantante siendo perseguida por fantasmas de sábanas vulgares y haciendo tomas con un doble glamoroso que le dice: 'Todos te traicionarán'. El brillo oscuro rezuma de las yemas que corta en la mesa del desayuno, su herida de flecha y su boca después de demasiados tragos.





“Mira mis escenarios de pesadilla y pensamientos intrusivos en tiempo real”, publicó Swift en Instagram.





El video incluye referencias al trastorno alimentario de Swift, que reveló en un documental, y se burla de sí misma con una escena que se rompe a mitad de camino. Presenta a Mike Birbiglia, John Early y Mary Elizabeth Ellis interpretando a sus herederos (Preston, Chad y Kimber) que descubren que les ha dejado solo 13 centavos en su testamento (el número favorito de Swift es el 13).