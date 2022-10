Taylor Swift revela colaboración con Lana del Rey

Será la primera vez que las cantantes realicen una colaboración y será en la canción “Snow On The Beach' del próximo disco de Taylor Swift.

La cantante Taylor Swift se encuentra lista para sacar su próximo álbum el próximo 21 de octubre, luego de dos años en los que se había dedicado a relanzar sus discos anteriores como Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version).





En este nuevo disco llamado “Midnights” relata justamente la historia de 13 noches en las que no ha logrado dormir a lo largo de toda su vida y que esas noches justamente han sido decisivas en momentos importantes.









A lo largo de las últimas semanas, la ganadora del Grammy, ha realizado videos en directo con sus fanáticos para revelar los nombres de las canciones de forma aleatoria mediante el uso de un bingo casero.









Finalmente se tiene el tracklist completo de este álbum en el que resalta la colaboración con Lana del Rey, algo que dejó emocionados a los fanáticos pues esperaban a que en algún momento ambas estrellas pudieran compartir juntas; es bajo la canción “Snow On The Beach” que ambas cantantes se reunirán por primera vez.





Cabe resaltar que ambas se encuentran reunidas por la mente maestra del productor Jack Antonoff, que es responsable de los últimos cinco discos de Swift y sus dos re lanzamientos; mientras que también ha estado compartiendo créditos con Del Rey en sus discos Norman Fucking Rockwell, Violet Bent Backwards over the Grass (2020) y Chemtrails over the Country Club.

















Además resalta por ser la única colaboración del disco, algo que contrasta con los discos anteriores de Swift pues había cantantes con los que repetía colaboración, no una sino dos o tres veces como con el cantante británico Ed Sheeran en “Everything Has Changed”, 'The Joker and The Queen', “Endgame” y “Run”. Con el cantante Bon Iver colaboró también dos veces seguidas, en el disco Folklore con “Exile” y en el disco continuación “Evermore” con una canción del mismo nombre del disco.













Este álbum de Swift saldrá este 21 de octubre.





A continuación, la lista completa de canciones:

1. Lavender Haze

2. Maroon

3. Anti-Hero

4. Snow On The Beach feat. Lana Del Rey

5. You’re On Your Own, Kid

6. Midnight Rain

7. Question…?

8. Vigilante Shit

9. Bejeweled

10. Labyrinth

11. Karma

12. Sweet Nothing

13. Mastermind