Taylor Swift revela detalles de su relación y su nuevo álbum

Taylor Swift confesó que su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce comenzó gracias a al podcast de su novio, un espacio en el que nunca imaginó terminar encontrando el amor.

“Este podcast me consiguió un novio”, dijo la cantante, acusando en tono de broma a Kelce de usar la transmisión como su “aplicación de citas personal” para acercarse a ella.

Antes de conocerse, el jugador de Kansas City Chiefs habló en ese programa sobre haber asistido a uno de los conciertos del Eras Tour y sentirse decepcionado por no poder saludarla en persona.

Incluso relató que había hecho una pulsera de la amistad (un accesorio popular entre los fans de la gira) con la intención de entregársela junto a su número de teléfono.

El momento se volvió viral y, según Swift, fue como si Kelce estuviera “parado afuera de mi apartamento, sosteniendo un equipo de música y diciendo: ‘Quiero tener una cita contigo’”.

A partir de ahí, familiares y amigos comenzaron a persuadirla para que aceptara.

“Mis parientes, mis primos, me decían: ‘Por favor, por favor, es increíble’. Mis amigos me repetían: ‘De verdad, es un tipo genial’”, contó la intérprete.

Swift aseguró que todo coincidió con lo que llevaba años plasmando en sus canciones: “Era exactamente el momento que había estado esperando desde que era adolescente”.

Aunque calificó la situación como una locura, admitió que funcionó.

“Es un tipo de loco bueno”, dijo entre risas.

Taylor Swift describe su nuevo álbum como el más alegre y enérgico de su carrera

La cantante Taylor Swift ofreció nuevos detalles sobre su próximo álbum, al que calificó como una obra “cargada de alegría, energía y dramatismo”.

Durante una charla junto a Travis Kelce, este describió el material como emocionante y aseguró que “hará bailar a la gente”, resaltando que representa un giro de 180 grados respecto a su anterior trabajo, The Tortured Poets Department.

“La vida es más alegre”, respondió Swift con una sonrisa, mirando a Kelce.

Explicó que el disco nació en el momento más contagiosamente alegre, salvaje y dramático de su vida, y que esa efervescencia se refleja en cada canción.

“Quería que el álbum transmitiera la misma sensación que tengo en mi vida, y este álbum coincide completamente con esa sensación”, afirmó. Swift añadió que este es “el disco que quería hacer desde hace muchísimo tiempo”.

La artista también reveló la portada del vinilo, un brillante tono naranja que eligió “porque me gusta y me da energía”, apuntó.

Con estas declaraciones, Swift deja claro que su nueva producción marcará un contraste con sus trabajos recientes, apostando por un sonido más luminoso y vibrante.

Taylor Swift revela sus reglas para esconder “huevos de Pascua” en su música

Asimismo, Swift compartió detalles sobre su famosa tradición de incluir “huevos de Pascua”, mensajes secretos para sus fans, en sus canciones y presentaciones, una práctica que, según dijo, sigue un estricto código personal.

“Nunca voy a plantar un huevo de Pascua relacionado con mi vida personal. Siempre estará relacionado con mi música”, afirmó, entre risas, bromeando con que algunos de sus seguidores son tan hábiles para descifrarlos que casi se siente como un “asesino del zodiaco”.

Swift explicó que estas pistas ocultas son elementos que el público no comprende de inmediato, pero que adquieren sentido con el tiempo.

Aseguró que su ejemplo favorito fue el discurso que dio al recibir un doctorado honorario, en el que incluyó tantas referencias líricas que, tras el lanzamiento de su álbum Midnights, los fans concluyeron que “¡todo el discurso fue un huevo de Pascua!”.

Además, la artista reveló que su afición por los mensajes ocultos se alimenta de su amor por los números y las fechas.

Confesó que el 13 es su número favorito y que le divirtió descubrir que, sumando ese número con el 87, el dorsal de la camiseta de su pareja, Travis Kelce, el resultado es 100.

Algunos de estos códigos son tan elaborados, contó, que llegan a estar escritos “al revés, en Braille”, demostrando que su creatividad no solo se refleja en la música, sino también en la manera en que conecta con sus fans más dedicados.

