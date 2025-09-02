Taylor Swift rompe récord en Spotify con The Life of a Showgirl

A más de un mes de su lanzamiento, The Life of a Showgirl ya se convirtió en el álbum más pre-guardado de la historia de Spotify, superando el récord que Taylor Swift había establecido previamente con The Tortured Poets Department.

El anuncio de esta nueva producción llegó a través del pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, donde la cantante sorprendió a sus fans al revelar el título y la fecha de estreno: el próximo 3 de octubre de 2025.

La revelación estuvo milimétricamente planeada a las 12:12 am y acompañada por una campaña visual con estética de cabaret que elevó aún más la anticipación.

Este logro confirma una vez más el dominio de Swift en el mundo del streaming.

Tras ser la artista más escuchada en Spotify en 2024, la cantautora reafirma su influencia global, capaz de generar récords incluso antes del estreno oficial de su música.

Con cada etapa de su carrera, Swift fortalece su estatus como superestrella internacional.

Luego de la histórica gira Eras Tour y de recuperar sus propios masters, todo indica que The Life of a Showgirl será mucho más que un álbum: un nuevo fenómeno cultural en la música contemporánea.

