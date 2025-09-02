Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T132130_838_2e3f11c17f
Escena

Taylor Swift rompe récord en Spotify con The Life of a Showgirl

A más de un mes de su lanzamiento, The Life of a Showgirl ya se convirtió en el álbum más pre-guardado de la historia de Spotify

  • 02
  • Septiembre
    2025

A más de un mes de su lanzamiento, The Life of a Showgirl ya se convirtió en el álbum más pre-guardado de la historia de Spotify, superando el récord que Taylor Swift había establecido previamente con The Tortured Poets Department.

El anuncio de esta nueva producción llegó a través del pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, donde la cantante sorprendió a sus fans al revelar el título y la fecha de estreno: el próximo 3 de octubre de 2025.

La revelación estuvo milimétricamente planeada a las 12:12 am y acompañada por una campaña visual con estética de cabaret que elevó aún más la anticipación.

Este logro confirma una vez más el dominio de Swift en el mundo del streaming.

GzOVGFlWAAAEf-w.jfif

 Tras ser la artista más escuchada en Spotify en 2024, la cantautora reafirma su influencia global, capaz de generar récords incluso antes del estreno oficial de su música.

Con cada etapa de su carrera, Swift fortalece su estatus como superestrella internacional.

Luego de la histórica gira Eras Tour y de recuperar sus propios masters, todo indica que The Life of a Showgirl será mucho más que un álbum: un nuevo fenómeno cultural en la música contemporánea.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

banda_el_limon_52b5079cea
La Arrolladora encabezará el Grito de Independencia en CDMX
escena_feid_bogota_4a250f2184
Ferxxo sorprende a sus fans con un concierto gratuito en Bogotá
539533158_18590984977054956_7093941098066659814_n_34fb2497e6
Compromiso de Taylor Swift entra en top 10 de likes en Instagram
publicidad

Últimas Noticias

1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×