Taylor Swift se apodera del Hot 100 de Billboard

Es además la primera artista en ocupar todo el Top 10 del Hot 100 en más de 64 años; además de convertirse en uno de los discos más vendidos de la historia.

La cantante Taylor Swift regresó para quedarse, pues con su nuevo álbum ‘Midnights’ logra destacar en todas las listas de Billboard; en esta ocasión de apodero de los primeros diez lugares del #Hot100.



En primer lugar se posiciona el tema ‘Anti Hero’ seguido de Lavander Haze, Maroon, Show On The Beach (tema que comparte con Lana del Rey), Midnight Rain, Bejeweled, ¿Question…?, You’re On Your Own Kid, Karma y Vigilante Shit.







Desde el lanzamiento de este disco, el 21 de Octubre, la cantante no para de cosechar éxitos pues ha sido el álbum mas vendido en una semana, además de ser la primera artista en ocupar todo el top 10 del Hot 100 al mismo tiempo; dicha hazaña no había ocurrido en más de 64 años. El caso más reciente que estuvo a punto de romper ese récord antes que Swift, fue el rapero Drake, que se apoderó de las primeras nueve posiciones de la lista en septiembre de 2021. Este es el mejor lanzamiento de un disco desde ‘25’ de Adele en 2015.



Swift se supera a si misma cada que lanza nuevo material musical, pues con ‘Midnights’ también se convirtió en la artista que más discos ha tenido en el Billboard 200 a lo largo de la historia; nueve de sus diez álbumes se encuentran en esta lista:

.@taylorswift13 has 9 albums on this week's #Billboard200, the most among all acts and tying her personal best:



#1, Midnights

#21, Folklore

#24, Red (Taylor's Version)

#25, Lover

#46, 1989

#62, Evermore

#73, Reputation

#125, Fearless (Taylor's Version)

#172, Speak Now — billboard charts (@billboardcharts) October 31, 2022







La cantante, contenta, se manifestó en redes sociales.





“10 de 10 de los Hot 100??? En mi décimo álbum??? ESTOY EN UN CAOS”, expresó en Twitter.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA — Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022



La intérprete de “Look What You Make Me Do” recientemente había dado a sus fanáticos dos discos consecutivos: ‘Folklore’ y ‘Evermore’ en julio y diciembre de 2020 respectivamente; además de dos discos regrabados: Fearlees (Taylor´s Version) y Red (Taylor’s Version) en 2021.







‘Midnights’ rompe la cronología de álbumes de Swift, pues desde que empezó a regrabar sus discos, se esperaba que continuara con ello hasta completar sus seis primeros álbumes; luego de que le fueran vendidos los derechos de su música, sin su consentimiento.



Luego de este nuevo disco que ella misma describe como “canciones escritas a media noche, entre noches de insomnio, los terrores y los dulces sueños”, la cantante tiene pendiente de relanzar sus álbumes: Taylor’s Swift, Speak Now, 1989 y Reputation.