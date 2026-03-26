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Tendrán los Latin Grammy nuevas categorías y lineamientos para IA

La Academia Latina de la Grabación anunció cambios en categorías y criterios de elegibilidad, además de limitar el uso de inteligencia artificial en los premios

  • 26
  • Marzo
    2026

La edición número 27 de los Latin Grammy tendrá grandes cambios.

Este jueves la Academia Latina de la Grabación dio a conocer que para la edición de 2026 habrá cambios en categorías, criterios de elegibilidad y reglas sobre inteligencia artificial.

Entre los ajustes destacan los cambios de nombre en categorías, como "Mejor interpretación urbana de lengua portuguesa", que pasará a ser "Mejor álbum urbano de lengua portuguesa"; "Mejor interpretación de música electrónica latina" a "Mejor interpretación de música electrónica" y "Mejor interpretación urbana/fusión urbana" pasará a ser "Interpretación urbana"; "Mejor composición clásica contemporánea" será ahora "Composición clásica".

También anunciaron las modificaciones a los criterios para categorías como "Productor del año" y "Mejor nuevo artista", donde ahora se limita la elegibilidad a intérpretes con menos de tres álbumes o 25 sencillos publicados.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, la academia estableció que solo los creadores humanos podrán ser nominados o premiados, y que las obras con IA deberán contar con una participación humana significativa.

Todos estos cambios aplicarán a la edición 27 de los premios, en línea con la evolución de la industria musical y sus nuevas dinámicas creativas.

La ceremonia se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, mientras que las nominaciones se darán a conocer el 16 de septiembre a través de redes sociales.


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