Tenoch Huerta deja película tras acusación de María Elena Ríos

Luego de que hace ocho días, la saxofonista María Elena Ríos acusará a Tenoch Huerta de depredador sexual, el actor dio a conocer que dejará una cinta que iba a filmar con Netflix, porque pretende defenderse de dichas acusaciones y limpiar su reputación.

A través de un comunicado, Huerta señaló que no participará en la película dirigida por Manola Caro y producida por la plataforma ya mencionada, cuyo título será 'Fiesta en la Madriguera'.

'Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película 'Fiesta en la Madriguera', destacó.

'Con gran tristeza que hago esto, no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto', expuso.