The Killers vive exitoso reencuentro en Monterrey

La banda The Killers regresó a la Arena Monterrey para emocionar a los fans que abarrotaron el recinto; este miércoles ofrecerán su segundo show.

La tradición de The Killers en la Arena Monterrey se cumplió anoche con un concierto lleno de éxitos y emoción desbordada tanto en el escenario como entre los fanáticos.

Entre una explosión de papeles y las luces del escenario, los 12,000 asistentes - cifra oficial y sold out- que llenaron el recinto se entregaron a la banda siguiendo cada movimiento de Brandon Flowers, que lució su carisma y personalidad de frontman para conectar de inmediato con la audiencia.

Junto a Dave Keuning (guitarra), Mark Stoermer (bajo) y Ronnie Vannucci Jr. (batería), la banda presentó el Imploding The Mirage World Tour en la Arena Monterrey, primera parada en México tras la serie de conciertos que tuvieron en Las Vegas, su tierra natal.

My Own Soul's Warning fue el tema elegido para dar inicio. De los grandes éxitos se escuchó pronto en el concierto When you were young, previo a que el vocalista saludara al público y exclamara en español: "Estamos vivos, ¿están listos o qué?".





Smile Like You Mean It, Shot at the Night, In another life y Mr. Brightside lograron que la gran mayoría entrara en éxtasis. La producción fue sencilla, pero efectiva. Una pantalla al fondo y dos laterales para proyectar gráficos e imágenes en vivo y su infaltable estructura luminosa con la letra "K" en el teclado.

El setlist tuvo un balance con canciones desde su álbum debut, Hot Fuss, hasta las de sus producciones recientes, Imploding The Mirage, que da nombre a la gira, y Pressure Machine, lanzado en 2021 para compensar la pausa de presentaciones en vivo pospuestas desde 2020 a causa de la pandemia.

El cierre de su repertorio incluyó Spaceman, Bones, All These Things That I've Done y Caution, ante una audiencia totalmente entregada. The Killers repite hoy en la Arena Monterrey para después seguir por México, Europa y Estados Unidos con el Imploding The Mirage World Tour.