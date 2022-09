The Last of Us emociona con nuevo tráiler

La franquicia "The Last of Us", incluyendo el juego original y su posterior remasterización, suman más de 20 millones de unidades vendidas.

HBO ha sorprendido a todos con el lanzamiento de un nuevo tráiler de la serie The Last of Us.

En tan solo unas horas, el video acumuló más de 1,1 millones de visitas en YouTube y las redes sociales se han inundado de mensajes refiriéndose a la fidelidad con la que esta serie refleja el videojuego.

La critica especializada y los fanáticos del videojuego homónimo en el que se inspira la serie han aplaudido las imágenes que se han mostrado pues admiten que las mismas comparten mucha similitud con el material original.

La historia de la serie tomará la misma linea del videojuego, contando la aventura de Joel 20 años después de que inició el brote de la pandemia cordyceps, y su misión de mantener con vida a Ellie quien es la ultima esperanza de la humanidad para encontrar una cura.

Se espera un gran nivel de producción pues la serie es dirigida por Craig Mazin, director de la exitosa serie Chernobyl también de la productora HBO.

Los actores encargados de encarnar a los protagonistas Joel y Ellie son el chileno Pedro Pascal (The Mandalorian) y la joven británica Bella Ramsey (Game of Thrones) respectivamente, por lo que se cuenta con actores de primera categoría.

La franquicia "The Last of Us", incluyendo el juego original y su posterior remasterización, suman más de 20 millones de unidades vendidas desde que saliera al mercado en 2013 con una versión para la videoconsola PlayStation 3.

Ademas de ser considerado como uno de los más grandes e importantes videojuegos de la historia por su increíble narrativa y gameplay, siendo galardonado con el premio BAFTA a Mejor Videojuego del Año en 2014.

Con información de info7.mx