Cerrar X
escena_the_withe_lotus_4_8b7ecee046
Escena

'The White Lotus' se mudará a Francia en su cuarta temporada

La aclamada serie rodará su cuarta temporada en Francia, en donde seguirá combinando comedia, suspenso y crítica social. Está prevista para estrenarse en 2026

  • 04
  • Septiembre
    2025

La serie de comedia, suspenso y hasta crítica social "The White Lotus" podría tener un toque francés para su cuarta temporada.

Pues, de acuerdo con el medio Deadline, esta cuarta parte, la cual está prevista para estrenarse en 2026, se rodará en Francia.

La serie se trasladará así de un lugar exótico como lo fue Tailandia, donde se ambientó la tercera temporada, a un entorno más urbano.

Durante la tercera parte de la serie se contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de Blackpink).

"The White Lotus" es una sátira social que mezcla drama y comedia, lo que la ha convertido en uno de los proyectos más exitosos de HBO en el último tiempo.

A muestra de ello es que, tan solo durante las primeras dos temporadas, la serie ha acumulado 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que la tercera temporada obtuvo 23 nominaciones en la 77.ª edición de los Emmy, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

59dc414b_44ef_4167_bc8e_b55dfdacb383_efe3bc99e6
Presenta Green Day primer tráiler de su película ‘New Years Rev’
Whats_App_Image_2025_09_04_at_7_35_27_PM_9c19a8c6d5
¿Listo para disfrutar del ‘finde lleno de actividades’?
escena_atrapado_robando_8544d2fb72
Darren Aronofsky se estrena en la comedia con 'Atrapado robando'
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249162051073_992dc26b45
Chiefs tiene un amargo debut y cae ante Chargers en Brasil
IMG_7568_693f6ee1d9
División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional
Whats_App_Image_2025_09_05_at_9_50_49_PM_2c61dd253a
Resalta Sheinbaum cobertura de apoyos Bienestar en Aguascalientes
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×