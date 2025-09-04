'The White Lotus' se mudará a Francia en su cuarta temporada

La serie de comedia, suspenso y hasta crítica social "The White Lotus" podría tener un toque francés para su cuarta temporada.

Pues, de acuerdo con el medio Deadline, esta cuarta parte, la cual está prevista para estrenarse en 2026, se rodará en Francia.

La serie se trasladará así de un lugar exótico como lo fue Tailandia, donde se ambientó la tercera temporada, a un entorno más urbano.

Durante la tercera parte de la serie se contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de Blackpink).

"The White Lotus" es una sátira social que mezcla drama y comedia, lo que la ha convertido en uno de los proyectos más exitosos de HBO en el último tiempo.

A muestra de ello es que, tan solo durante las primeras dos temporadas, la serie ha acumulado 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que la tercera temporada obtuvo 23 nominaciones en la 77.ª edición de los Emmy, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.

