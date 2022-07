Thor: Amor y Trueno llega este miércoles al cine

Thor y Jane Foster se convierten en amos del trueno para combatir al letal Gorr, un temible asesino de dioses.

El poderoso Dios del Trueno regresa a las pantallas tras haber dicho que ya no era más un superhéroe y con la necesidad de encontrar una identidad propia. En Thor: Amor y Trueno, el personaje deberá decidir si continua luchando por el bien o se retira a buscar su paz interior.

Bajo la dirección de Taika Waititi, y con un guión del mismo Waititi y Jennifer Kaytin Robinson, Thor, interpretado por Chris Hemsworth, regresa para enfrentarse a dos complicadas situaciones: El reencuentro con su ex, Jane Foster (Natalie Portman), pero ahora dotada con el poder de Thor, y la amenaza de Gorr (Christian Bale), el Carnicero de los Dioses, que busca venganzas contra las deidades.

Waititi ya hizo cambiar a Thor en su debut como director en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) en Thor: Ragnarok, una aventura cómica que se diferenció de las andanzas anteriores del Dios del Trueno: "No creo que sea inverosímil esperar un cambio en un personaje como Thor.

"Existe desde hace tiempo, así que es hora de que atraviese diferentes fases. Me sentí aliviado cuando vi lo bien que iban las proyecciones de Ragnarok, pero también me enorgulleció ver que habíamos logrado reinventar a este personaje de una manera tal que no sólo hizo que a la película le fuera bien, sino que la gente quisiera ver más del personaje".

Thor, desde 2011, ha estado presente en siete películas del MCU, y es el primer personaje en protagonizar cuatro filmes. Chris Hemsworth, quien ha sido Thor desde entonces, sintió que era necesario hacer evolucionar al personaje.

"Hubo mucha presión para llegar a esto. Hasta ahora, Thor es el único personaje en hacer una cuarta película, así que yo quería hacer algo diferente. Siempre quiero aspirar a algo mejor con este personaje", admitió el actor. La cinta llega a los cines este miércoles.