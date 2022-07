Tiene Maná primer encuentro con regios

Aunque comenzaron con 1 hora y 20 minutos de retraso, los fans perdonaron todo en cuanto sonaron los temas conocidos por todos

Los éxitos de antaño de Maná se escucharon con fuerza esta noche en el Estadio Banorte, que se estrenó como recinto de conciertos, ante más de 16 mil seguidores.

Cómo te deseo, Labios compartidos, Corazón espinado, ¿Dónde jugarán los niños?, Vivir sin aire, Mariposa traicionera y Oye mi amor, fueron parte del repertorio de Maná como parte de su gira México Lindo y Querido.

En la noche, el vocalista Fher se dirigió en repetidas ocasiones para expresar su cariño por Monterrey, contar anécdotas y hasta pedir por lluvia ante la crisis de agua que se vive en la entidad: "La Madre Tierra que ya tiene que llover, se lo rogamos y pedimos con todo respeto", expresó.

El concierto tuvo de todo: un show sencillo, pero vistoso con 4 pantallas, el lucimiento de Álex en la batería cantando Como un perro y Me vale, y su tradicional solo, esta vez de 7 minutos. También el momento romántico en un escenario alterno al otro extremo del estadio, en donde sorprendieron al contar con la participación de Edén Muñoz, ex Calibre 50, para cantar Te solté la rienda, de José Alfredo Jiménez. El set también incluyó Se me olvidó otra vez, de Juan Gabriel, Reloj cucú, Te lloré un río y Tú eres mi religión.

Tras dos horas, El muelle de San Blás, Clavado en un bar, y como encoré, el primer gran éxito de Maná en su larga trayectoria, Rayando el sol, marcaron el final del primero de dos conciertos que la banda ofrece en la ciudad, mientras los dronés dibujaban corazones, figuras, el nombre de la banda en el cielo y un elocuente "Gracias MTY" y "Viva México".