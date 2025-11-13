Cerrar X
87d6863909b72d566ca2d863f2ac10c51b378bf3_da25b5e344
Escena

Tigres del Norte piden a Trump un liderazgo inclusivo y abierto

Desde los Latin Grammy, los Tigres del Norte instaron al presidente de EUA a actuar con corazón para todos los estadounidenses, sin importar raza o partido

  • 13
  • Noviembre
    2025

Los Tigres del Norte lanzaron un mensaje directo a Donald Trump, instándolo a “tomar otro camino más abierto para el bien de todos” los que viven en Estados Unidos.

Fue desde la alfombra roja de los Latin Grammy en Las Vegas, donde los “jefes de jefes” aseguraron que un líder debe tener “corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”, recordando que todos los estadounidenses tienen antepasados que llegaron como migrantes.

“No se trata solo de su partido, sino de pensar en todos. Haciendo algo para los demás, aunque no voten por ti, se puede ganar el corazón del resto”, añadieron con la claridad que los ha caracterizado a lo largo de décadas.

En el mismo evento, Marco Antonio Solís reflexionó sobre el poder de la música, señalando que es “un lenguaje que nos une, que nos cura, que nos sana, que nos ayuda a reflexionar y siempre es un gran cobijo en los tiempos difíciles”.

El mensaje de estos artistas llega en un momento en que la conversación sobre migración y unidad se vuelve más urgente, recordando que la cultura y la música también pueden ser puentes entre comunidades y naciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

eua_mexico_intervencion_576d82f76d
Descarta Presidencia por completo intervención militar de EUA
Whats_App_Image_2025_11_14_at_12_38_08_AM_799ffed756
José Alcántara, entre los 16 mejores ajedrecistas del mundo
inter_trump_035871148c
Trump firma la ley que finaliza cierre récord de gobierno de EUA
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T123932_188_68d096dcad
Atropello masivo de autobús deja tres muertos en Suecia
200_kilos_drogas_sonora_85b5c29f48
Decomisan casi 200 kilos de metanfetamina en Sonora
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×