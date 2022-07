Tiktoker se disculpa con Luisito por discriminación en Corea

Un coreano se disculpó públicamente con Luisito Comunica luego de que el youtuber fuese discriminado por su edad en un antro de Corea del Sur

Corea del Sur.- En los pasados días, Luisito Comunica publicó un video en YouTube en donde expuso la discriminación que se vivió en Corea del Sur, gracias a que al youtuber le negaran la entrada a bares y a discotecas ya que tiene más de 29 años y es turista.

Luisito Comunica ha sido famoso por viajar alrededor del mundo y documentarlo en sus redes sociales, por lo tanto, Corea del sur no fue la excepción, ya que ha comentado que le gusta saber cómo se divierte la gente en la noche.

En su video de YouTube se queja de tal discriminación y comenta: "Si tienes más de 30 y sobre todo si eres turista, no puedes ir a discotecas. Muy poca diversión nocturna para ti, nada de ir a bailar, a escuchar la música fuerte, no puedes entrar" Además de la discriminación por la edad, también se encontró con letreros que decían 'solamente para coreanos' y relató que el guardia les decía: "Tú no eres coreano, no puedes entrar" El influencer expresó su descontento mencionando que se sintió muy mal y que nunca le había pasado una situación así. "No me dejaban entrar por anciano, y me sentí muy mal, no lo voy a negar, sentí feo.

Uno quiere divertirse, gastar su dinero y no lo dejan por viejo, jamás me había encontrado con una situación así", lamentó el influencier. Al saber de esta noticia, el "Coreano feliz" compartió un video con más de 6 millones de visitas y 586 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, en el cual expresa su vergüenza y pide disculpas a Luisito por lo ocurrido.

"Me siento super avergonzado ¿saben? El tema de racismo es una de las muy pocas cosas de Corea que me tiene bastante avergonzado quizá sea porque corea tiene muy pocos años de historia y muy pocos años interactuando con el mundo exterior, quizá no tenga la intención de discriminar o despreciar o sentirse superiores porque no lo son en absoluto, solo que son novatos relacionándose con extranjeros porque tiene poca experiencia, también su cultura conservadora es un factor grande. Grandes disculpas a Luisito y a todos los extranjeros que hayan tenido alguna experiencia similar. Tengan misericordia para este pequeño país por favor porque avanzará"