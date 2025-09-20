Tim Burton y Monica Bellucci anuncian separación

Luego casi tres años de noviazgo, el director de cine de 67 años, Tim Burton y la actriz italiana, Monica Bellucci, anunciaron su separación.

Luego de casi tres años de relación, estos artistas dieron una declaración conjunta en la que brindaron pocos detalles sobre las razones de la decisión. Sin embargo, aseguraron que todo se dio "en los mejores términos".

Tim y Monica se conocieron en la alfombra roja del Festival de Cannes en 2006, cuando ambos se encontraban en otras relaciones.

Pero se reencontraron hasta 2022, cuando la ex modelo de Dolce & Gabanna se encargó de entregarle un premio Lumière al cineasta.

Fue hasta octubre del 2023 cuando ambos confirmaron de forma pública su relación, al asistir juntos al Festival de Cine en Roma.

Recordemos que Bellucci fue la musa del director en la segunda entrega de "Beetlejuice Beetlejuice"





