¡Todos los nominados a los premios BAFTA 2023!

La entrega BAFTA que reconoce a lo mejor del cine se llevará a cabo el 19 de febrero; 'All Quiet on the Western Front' predomina con 14 nominaciones.

Ya se dieron a conocer todos los nominados a los Premios de la Academia Británica de Cine 2023.



Los BAFTA son el equivalente británico de los Premios de la Academia de Hollywood. Los ganadores se anunciarán el 19 de febrero durante una ceremonia en el Royal Festival Hall de Londres organizada por el actor Richard E. Grant.

Las nominaciones ayudan a consolidar 'Banshees' y 'Everything Everywhere' como favoritos de la temporada de premios, luego de las victorias en los Globos de Oro y múltiples nominaciones para los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla.



Los nominados a mejor película del BAFTA son 'All Quiet on the Western Front', 'The Banshees of Inisherin', 'Elvis', 'Everything Everywhere All at Once' y el psicodrama sinfónico de Todd Field 'Tár'.

'All Quiet', una adaptación inquebrantable de una novela clásica contra la guerra sobre la vida y la muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, fue una de las sorpresas favoritas, nominada a premios que incluyen mejor película y mejor director, para Edward Berger. Su cuenta de nominaciones es un récord conjunto para una película que no está en inglés, igualando las 14 de “Crouching Tiger, Hidden Dragon” en 2001.

La extravagante película biográfica musical de Baz Lurhmann, “Elvis”, compite por nueve premios, incluido el de mejor película.





Los 10 nominados a mejor película británica, una categoría separada, incluyen el drama familiar de la década de 1990 de Charlotte Wells 'Aftersun', la semiautobiográfica 'Empire of Light' de Sam Mendes y la inteligente comedia sexual de Sophie Hyde 'Good Luck to You, Leo Grande'.

La academia de cine de Gran Bretaña introdujo cambios para aumentar la diversidad de los premios en 2020, cuando ninguna mujer fue nominada como mejor directora por séptimo año consecutivo y los 20 nominados en las categorías de intérprete principal y de reparto eran blancos.



El proceso de votación se modificó para agregar una ronda de 'lista larga' en la votación antes de la selección de los nominados finales que son votados por la membresía de la academia de varios miles de profesionales de la industria. Para el premio a la mejor película, los miembros de la academia eligen una lista larga de 15 películas que todos los miembros deben ver antes de votar por el ganador.

Este año hay 11 directoras candidatas a premios en todas las categorías, incluidos documentales y películas animadas. Pero solo una de las principales nominadas a mejor director es mujer: Gina Prince-Bythewood por 'The Woman King'. Los otros nominados son Berger, McDonagh, Kwan/Scheinert, Field y el cineasta coreano Park Chan-wook, por “Decisión de irse”.

Las candidatas a mejor actriz son Yeoh; Cate Blanchett por “Tár”: Viola Davis por “The Woman King”; Danielle Deadwyler por “Hasta”; Ana de Armas por “Blonde” y Emma Thompson por “Good Luck to You, Leo Grande”.





La categoría de mejor actor enfrenta a Farrell contra Austin Butler por “Elvis”; Brendan Fraser por “La ballena”; Daryl McCormack por “Good Luck to You, Leo Grande”, Paul Mescal por “Aftersun” y Bill Nighy por “Living”.





Con información de AP.