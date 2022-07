Tom Holland no será Spider-Man en próximo proyecto de Marvel

El actor de 26 años no prestará su voz para la próxima serie animada del arácnido producida por Marvel.

El actor Tom Holland no dará vida a Spider-Man en el próximo proyecto que Marvel tiene planeado para el héroe arácnido.

El joven actor no formará parte de la nueva serie animada 'Spider-Man: Freshman Year' producida por Marvel, que contará los orígenes del héroe dentro del MCU.

Cabe aclarar que Holland solo no prestará su voz para el personaje animado, pero si continuará realizando apariciones y películas como Peter Parker dentro del universo cinematográfico de Marvel.

De acuerdo a varios medios del espectáculo, el actor no prestará su voz para la serie animada debido a que Marvel solo cuenta con los derechos del personaje para series animadas, por lo que Sony impediría que Holland preste su voz para estas series.

Cabe señalar que durante la última serie animada de Marvel, 'What If...?' quien prestó su voz para Spider-Man fue Hudson Thames y no Tom Holland.