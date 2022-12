'Top Gun Maverik' la mejor película del año

Según la National Board of Review, la cinta protagonizada por Tom Cruise es una de las mejores del año; otorgarán premios a lo mejor del cine el 8 de enero.

“Top Gun: Maverick”, el mayor éxito de taquilla de 2022, ha sido nombrada la mejor película del año por la National Board of Review.



Aunque la National Board of Review, una organización de larga data compuesta por entusiastas del cine y académicos , no se superpone ni se correlaciona con otros organismos de premios, la victoria se suma a la larga lista de premios para “Top Gun: Maverick”; es un contendiente legítimo a los Premios de la Academia. El jueves, los Producers Guild Awards también anunciaron que la estrella de “Top Gun”, Tom Cruise, recibirá su premio David O. Selznick Achievement Award.



El National Board of Review, que anunció sus selecciones el jueves, también otorgó el premio a la mejor fotografía a Claudio Miranda por la secuela de “Top Gun”.



Steven Spielberg recibió el premio al mejor director por su retrato familiar autobiográfico, 'The Fabelmans'. Gabriel LaBelle, quien interpreta a un suplente ficticio del joven Spielberg , también ganó por interpretación destacada.

“The Banshees of Inisherin” obtuvo la mayor cantidad de victorias del tablero. Sus dos estrellas, Colin Farrell y Brendan Gleeson, obtuvieron honores de actuación por sus actuaciones como amigos irlandeses que tienen una pelea abrupta. El guionista y director Martin McDonagh ganó el premio al mejor guión original.

Michelle Yeoh se llevó el premio a la mejor actriz por su elogiada actuación en 'Everything Everywhere All at Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. La mejor actriz de reparto fue para Janelle Monáe por 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' de Rian Johnson.



Danielle Deadwyler, quien interpreta a Mamie Till-Mobley en el drama histórico de Chinonye Chukwu “Till”, también ganó por su interpretación destacada. La cineasta escocesa Charlotte Wells , cuyo primer largometraje “Aftersun” ha sido una de las películas más aclamadas por la crítica del año, ganó el premio a la mejor ópera prima como directora.



'Mujeres que hablan' de Sarah Polley se llevó el premio al mejor conjunto. El elenco de la película, sobre un diálogo entre un grupo de mujeres menonitas que han sido agredidas sexualmente por los hombres de su pueblo, incluye a Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw.



Otros premios incluyeron “Marcel the Shell With Shoes On” a la mejor película animada; la tierna historia sobre la mayoría de edad de Lukas Dhont, “Close” , a la mejor película internacional; y “Sr.”, el homenaje de Robert Downey Jr. a su padre cineasta , al mejor documental.

Los premios NBR se entregarán en una gala no televisada el 8 de enero. El año pasado, el grupo otorgó a el galardón a Paul Thomas Anderson por la mejor película , 'Licorice Pizza'.

Con información de AP.