'Tremenda Carola' inconforme con acuerdo para volver con su hijo

En medio de la batalla legal que libra la conductora de televisión, Jessica Rodríguez, mejor conocida como la “Tremenda Carola”, contra su exesposo Gabriel Macias por la presunta sustracción del hijo de ambos a manos de Macías de una guardería en Mérida Yucatán, Rodríguez ya logró recuperarlo, pero afirma no estar de acuerdo con el convenio que firmó para tenerlo de vuelta.

Carola calificó este convenio como una “extorsión”.

“Gracias a Dios ya tengo a mi bebé en mis brazos, a partir del 20 de febrero, fue a través de una extorsión, se me negoció a mi propio hijo, tenía yo que ceder ante un convenio, ante todos los caprichos, todo lo que él quisiera y obviamente aquí la importancia jurídica era rescatar a mi hijo”, expresó.

Y la acción jurídica continúa, pues asegura que no descansará hasta esclarecer aquellos acuerdos a los que cedió en los que el menor, identificado como Dánngelo Edaí Macías Rodríguez, de 3 años, no resulta beneficiado, además porque después de la supuesta sustracción, sostiene que su hijo fue rehén y no supo de su paradero por más de un mes.

“Fue un mes un día sin saber de él. Cabe mencionar que lo tenía completamente escondido." “Ahorita se está luchando en los juzgados para hacerle ver al juez que fue una extorsión total y que con los hijos no puedes estar negociando, porque cuando existe un acuerdo entre padres, ambos padres están de acuerdo, yo no estaba de acuerdo con lo que se me estaba imponiendo porque son cosas muy exageradas”, aclaró.

Sostuvo que estaría de acuerdo en que su hijo conviva con su ex pareja, pero en el Centro Estatal de Convivencia, porque tiene miedo, vea usted por qué:

“Tiene denuncias de violencia familiar, también por Ley Olimpia, porque también se me violentó con imágenes que yo no sabía que se me habían tomado y también en Estados Unidos tiene una orden de aprehensión por fraude." “¿A qué se dedica? A hacer fraudes”, aseveró.

Además, al momento está prófugo de la justicia.

Y respectó a la entrevista que su exmarido ofreció a El Horizonte el pasado mes de enero, donde la tachó de mala madre y de que su supuesta pareja golpeaba al hijo de ambos, esto respondió:

“Soy una excelente mamá. Me jacto de eso, porque trabajo mucho para ellos, porque lucho por ellos, que ni siquiera yo lo maltrato, menos voy a permitir que otras personas lo maltraten”, expuso.

Y finalizó enviando un contundente mensaje al padre de su hijo:

“Número uno que pague la pensión, ese es un buen mensaje, número dos que debería atenderse con profesionales y que nos vemos en los juzgados”, sentenció.





Comentarios