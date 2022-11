Tremendo abucheo se llevó Grupo Firme en evento de la NFL

El descontento de los aficionados de la NFL sobre el grupo escogido para actuar en el medio tiempo del 'Monday Night Football' se hizo evidente anoche en el partido de los Cardinals de Arizona y los 49ers de San Francisco, pues 'Grupo Firme' se llevó un gran abucheo por parte de la afición y retumbó en todo el Estadio Azteca.



Era de esperarse una reacción así por parte del público, pues desde que se dio a conocer que la agrupación liderada por Eduin Caz sería la elegida para el evento de la NFL, la afición se mostró molesta en redes sociales, donde los internautas lanzaron diversos comentarios alegando a que no era una agrupación idónea para dicho partido.



A través de redes sociales varios internautas compartieron vídeos de como miles de aficionados al juego de la NFL no recibieron de buena manera a Grupo Firme, pese a que más de un aficionado debe de saberse alguna de sus canciones, como 'Ya supéreme', con la que se han viralizado.



Además, llamó la atención que la agrupación de música regional mexicana, género que hasta se llevó el título de 'naco' por parte de algunos aficionados, estuvieron en un escenario a un costado y no sobre el emparrillado del Coloso de Santa Úrsula.



Y aunque algunos entonaron sus canciones, los abucheos duraron varios minutos y opacaron la presentación de Grupo Firme.



Así reaccionó Eduin Caz tras abucheos



Pese a los abucheos, el vocalista Eduin Caz se mostró contento y orgulloso de que Grupo Firme se presentara en un evento de tal talla.



Además señaló que su agrupación mantiene una buena relación con algunos jugadores de los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, pues en los últimos tiempos 'Grupo Firme' se ha convertido en una de las bandas más famosas de música regional mexicana a nivel internacional.



Polémica en redes sociales por abucheos a Grupo Firme



A través de redes sociales las opiniones de los usuarios variaron, pues mientras unos se burlaban de lo ocurrido, otros criticaron la actitud de los asistentes del Estadio Azteca, pues aseguran que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y los tacharon de clasistas.



A continuación algunos de los memes, que fueron los reyes de esta polémica:

- ¡¡Ya llegué familia!! - ¿Cómo te fue plácido? - Mal, muy mal a mi siempre me va mal. Me fue peor que a Grupo Firme en el Show de Medio Tiempo de la NFL pic.twitter.com/RFyHvSw0Hc

A mí me gusta los Angeles azules y hasta los tigres del norte y me super caga "Grupo Firme" , y eso me hace clasista ? simplemente me caga "Grupo Firme" y eso es todo . pic.twitter.com/0088RPiVEj