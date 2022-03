Triunfa 'The Batman' en la taquilla de Estados Unidos

La cinta habría recaudado casi 250 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana

"The Batman", con Robert Pattinson recaudó 128,5 millones de dólares de 4.417 cines norteamericanos en su debut en taquilla, marcando el mejor fin de semana de estreno de 2022 por goleada.

Más impresionante aún, es solo la segunda película de la era de la pandemia en cruzar la marca de los $ 100 millones en un solo fin de semana, una hazaña lograda por primera vez por "Spider-Man: No Way Home" y su enorme lanzamiento de $ 260 millones en diciembre.

Gracias a las críticas positivas, la fuerte recepción de los compradores de boletos y los altos niveles de intriga para ver la versión malhumorada de Pattinson del Caped Crusader, "The Batman" se perfila como un ganador comercial para Warner Bros. Esas son buenas noticias porque el estudio desembolsó un $ 200 millones para producir la película y gastó muchos millones más en costos de marca y distribución. Llevar a Batman a la pantalla grande no es barato y lograr la rentabilidad no será fácil.

En la taquilla internacional, "The Batman" ganó $120 millones en 74 mercados extranjeros, elevando su cuenta global a $248,5 millones. Warner Bros. retiró el estreno de la película en Rusia luego de la invasión de Ucrania por parte del país la semana pasada.

"Es divertido ver que el público realmente acepta la película", dice Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional de Warner Bros. "Dado que la película dura tres horas, se convirtió en una cita para verla. Eso es un buen augurio para su carrera en la pantalla grande. Ayuda que el boca a boca sea tan fuerte".

"The Batman" probablemente también se benefició porque la adaptación del cómic se proyecta exclusivamente en los cines. Para Warner Bros., que optó por estrenar toda su lista de películas teatrales de 2021 simultáneamente en HBO Max, "The Batman" marca una desviación como la primera película del estudio desde el retorcido thriller de Christoper Nolan "Tenet" (que casualmente también protagonizó Pattinson) que solo está disponible para ver en los cines. "The Batman" aterriza en HBO Max en 45 días.

Es imposible saber el impacto exacto en la taquilla de poner las películas día y fecha en la transmisión, pero "The Batman" ha generado más dinero en su primer fin de semana que cualquier otro estreno de Warner Bros. durante la era de la pandemia recaudado en todas sus funciones teatrales. Antes de "The Batman", las películas más taquilleras del estudio desde marzo de 2020 fueron "Godzilla vs. Kong" ($100 millones en Norteamérica) y "Dune" ($109 millones en Norteamérica).