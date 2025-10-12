Cerrar X
'Tron: Ares' lidera taquilla pero decepciona en ingresos

La nueva entrega de del universo de Tron fue la más vista de este fin de semana, pero sus $33,5 millones no alcanzaron lo esperado frente a su alto presupuesto

  • 12
  • Octubre
    2025

“Tron: Ares” encabezó las recaudaciones en las taquillas en Estados Unidos y Canadá el fin de semana, pero la tercera entrega de Disney en la franquicia de ciencia ficción no cumplió con las expectativas económicas.

A pesar de algunas críticas favorables —incluida una de tres de cuatro estrellas por parte de The Associated Press —, la nueva película de “Tron” protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Jeff Bridges recaudó $33,5 millones de dólares, según estimaciones de Comscore estedomingo. El proyecto de gran presupuesto, que presuntamente costó unos $150 millones de dólares, llegó 15 años después de que “Tron: Legacy” se estrenara con $44 millones de dólares, para luego recaudar más de $400 millones a nivel mundial.

El capítulo más reciente da seguimiento a una batalla entre dos poderosas empresas tecnológicas, Emcom y Dillinger, que se enfrentan contra la misma barrera de inteligencia artificial. Ambas pueden generar creaciones físicas utilizando impresoras 3D a base de láser, pero cada creación sólo dura 29 minutos antes de convertirse en cenizas.

“Tron: Ares” está lleno de acción y nostalgia, pero ello fue insuficiente para atraer a gran cantidad de personas a más de 4,000 cines.

“A esa franquicia le ha sido difícil ganar tracción para convertirse en una gran mega franquicia", observó Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de Comscore. Puso de relieve que, en un principio, la película original de “Tron” en 1982 enfrentó dificultades en las taquillas, pero a la larga se convirtió en una película de culto.

Dergarabedian indicó que las cifras internacionales podrían desempeñar un papel clave en la rentabilidad de la cinta.

“De todas formas encabezó la taquilla”, afirmó. "Eligió una buena fecha para el estreno. Todas las miradas están puestas en una gran película de Disney que es una marca enorme, es conocida y ha existido durante décadas”.

No fue el único nuevo estreno que pasó dificultades para atraer público.

“Roofman”, una comedia dramática protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst sobre un trabajador de la construcción que intenta reconstruir su vida, se estrenó en segundo sitio con un modesto debut de $8 millones de dólares.

Por su parte, “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson quedó en tercer lugar con $6,6 millones de dólares, mientras que “Gabby’s Dollhouse: The Movie” se mantuvo firme en el cuarto sitio con $3,3 millones. Ese lanzamiento familiar de Netflix y DreamWorks, basado en la popular serie preescolar, continúa teniendo buen desempeño con el público más joven en su tercer fin de semana en cartelera.

Las 10 mejores películas en la taquilla nacional

Esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales se darán a conocer el lunes.

1. “Tron: Ares”, $33,5 millones.

2. “Roofman”, $8 millones.

3. “One Battle After Another”, $6,6 millones.

4. “Gabby’s Dollhouse: The Movie”, $3,3 millones.

5. “Soul on Fire”, $3 millones.

6. “The Conjuring: Last Rites”, $2,9 millones.

7. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”, $2,2 millones.

8. “The Smashing Machine”, $1,7 millones.

9. “The Strangers: Chapter 2”, $1,5 millones.

10. “Good Boy”, $1,3 millones.


