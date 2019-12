Tuvo Paco Rueda buen año en cine y televisión

El 2019 fue sin duda un año lleno de mucho trabajo para Paco Rueda, quien pudo ser visto en producciones tanto de la pantalla chica como en la grande

´´Yo disfruto hacer cualquier género, ya sea en teatro, cine o televisión, todo me gusta mucho, me gusta contar historias y trabajar´´, comentó

Este año, el actor participó en las películas de Como si Fuera la primera Vez, La Boda de mi Mejor Amigo y Guadalupe Reyes, además de las series de La Usurpadora y La Casa de las Flores

´´Nunca me he puesto a pensar si estoy haciendo demasada comedia o drama, hay cosas que disfruto más y que se me hacen más fácil, pero de todo aprendo´´, expresó

Para el próximo año, Rueda estrenará Veinteañera, Divorciada y Fantástica, cinta donde comparte créditos con Paulina Goto y Vadhir Derbez

Además, el actor dio a conocer que también en 2020 rodará algunos filmes, de los cuales por el momento no pudo compartir detalles.

