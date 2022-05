'Un hombre debe callarse': Lupillo Rivera sobre Nodal

Aunque en un principio no quería que le cuestionaran sobre Belinda, el cantante se expresó ante la filtración de chats entre Christian Nodal y su exnovia.

En el conflicto entre Belinda y Christian Nodal ya salió otra persona a dar su opinión sobre el tema.

Se trata de Lupillo Rivera, quien expresó su sentir ante las polémicas declaraciones que lanzó el cantante de regional mexicano sobre su exnovia y la madre de ésta.

Aunque en un principio no quiso que la prensa lo cuestionara sobre Belinda, el famoso se sinceró y pidió a Nodal no poner sobre la mesa sus acciones y seguir adelante.

"Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo sobre la mesa y decir 'yo hice esto' porque eso no me hace mejor. Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di la vuelta a la página hace mucho tiempo", dijo Lupillo.

Christian Nodal se vio envuelto en una gran polémica tras filtrar algunas conversaciones que tenía con Belinda, donde exhibía cómo la cantante le pedía dinero.

Con información de info7.mx