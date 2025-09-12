Cerrar X
Un homenaje de altura para el 'Divo de Juárez'

En el avión se puede ver la leyenda “Juan Gabriel Eterno” con letras doradas y en su cola se ve la imagen del cantante haciendo lo que mejor sabía hacer: cantar

A propósito de su noveno aniversario luctuoso, Juan Gabriel recibió un tributo que lo mantendrá por todo lo alto, pues una conocida aerolínea presentó un avión dedicado a él.

Para presentar a la aeronave, el hijo del cantautor, Jean Gabriel Aguilera, acudió ayer al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, junto a Juan Carlos Zuazua, director de Viva, con quien reveló cómo luce el nuevo Airbus320 con la imagen del "Divo de Juárez".

En el avión se puede ver la leyenda “Juan Gabriel Eterno” con letras doradas y en su cola se ve la imagen del cantante haciendo lo que mejor sabía hacer: cantar.

Acompañado de El Mariachi del Divo de Juárez, se entonaron algunas canciones clásicas como Una vez más y Enamorado y feliz, mientras al fondo se compartían imágenes de "Juanga".

"Celebramos la vida de mi papá, el legado que nos dejó a toda Latinoamérica, a México, a su público que lo amó tanto. Esto es para ustedes de parte de mi familia", dijo Jean.

Esta es la segunda vez que el cantautor recibe un homenaje así de la aerolínea, pues hace un par de años, el avión A321NEO también fue dedicado a él.

"Este avión estará volando por todo México... Los Ángeles, Miami, Las Vegas. Mañana (viernes) volará de Monterrey a Ciudad Juárez a las 4 de la tarde", informó Juan Carlos Zuazua, director general de la aerolínea.


