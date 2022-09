Un 'Journey' de emociones

La Arena Monterrey recibió a la banda, que prendió con un repertorio cargado de éxitos.

Un auténtico viaje emocional y energético fue el que brindó anoche el grupo de rock Journey en la Arena Monterrey, ante un sold out conformado por 11,500 fanáticos, (cifra oficial). El grupo originario de San Francisco, California, ofreció a los regios más de hora y media de lo mejor de su repertorio, que han consolidado a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria musical.

Pasadas las 21:00 horas, el grupo encabezado en escena por el filipino Arnel Pineda, con un look muy distinto al de su tradicional melena; tomó el templete para comenzar el encuentro con los temas Only the Young y Stone in Love que arrancaron la fiesta.

El primer momento cargado de éxtasis nostálgico, llegó con las primera notas de Don't Stop Believin que de inmediato desató la emoción de los presentes y el coro multitudinario. Los asistentes aplaudieron con emoción cuando Pineda cambió la letra asegurando que la chica de la que habla el mítico tema, fue: "born and raised (nacida y criada) in Monterrey".

La agrupación continuó con un set prendido que incluyó Lights, Send Her My love, Escape y Mother, Father. Otro momento especial entre Journey y los regios surgió cuando en el repertorio apareció Who's Crying Now. Por supuesto que los temas de su última producción discográfica titulada Freedom, que estrenaron apenas el pasado mes de julio, también formaron parte de la cita.

Open Arms y el clásico Faithfully, provocaron que la Arena Monterrey se iluminara con la luz de miles de celulares; el tecladista Jason Derlatka puso su toque a la noche al entonar Girl Can´t Help It; también el guitarrista Neal Schon y el tecladista Jonathan Cain, tuvieron oportunidad de lucirse en sus respectivos solos, que cosecharon la ovación del respetable.

Wheel in the Sky anticipaba la recta final del encuentro, la siempre jovial y poderosa Separate Ways apareció en el viaje que absolutamente nadie, quería concluir, con la adrenalina al tope y la emoción de los recuerdos de otras épocas agolpadas en la memoria, vendría el cierre con Be Good to Yourself, y una de las más esperadas de la noche Any Way You Want It.