Una década siendo Persona Normal

El libro de Benito Taibo posee la edición especial Persona Normal + Fin de los Tiempos, que incluye capítulos extras redactados durante la pandemia

Cuando Benito Taibo escribió hace poco más de 10 años su libro Persona Normal no imaginó el fenómeno en que este texto se iba a convertir, pues en ese entonces él sólo estaba escribiendo una carta para decirle a la literatura "gracias, me has salvado la vida, has hecho tantas cosas por mí".

"Cuando escribí Persona Normal no pensé en los adolescentes que luego llegaron y lo leyeron, pensé en mi generación y en escribir esa carta para darle las gracias a la literatura y que esos que lo leyeran conocieran los libros que me cambiaron la vida, por si querían leerlos y que a ellos también les cambiara la vida", dijo en entrevista.

El escritor señala que a una década de que se publicó, es un libro preadolescente, que sigue dándole alegrías, sorpresas y misterios por resolver.

"Durante muchos años yo no supe bien qué era Persona Normal, sí, es una novela, pero no sabía de dónde venía, cuál era su motivo de ser y al final creo que lo descubrí, y estoy convencido que lo único que es, es una carta de amor a la literatura", señaló.

"Y la enorme sorpresa ha sido que esta experiencia propia se convirtió en una experiencia masiva. Hay muchos jóvenes que han descubierto en el libro una suerte de asidero para los momentos oscuros que vive el mundo".

Taibo destacó que Monterrey fue iniciador del fenómeno en que se convirtió su libro, gracias a que booktubers lo leyeron, recomendaron y empujaron para que no se quedara ahí y a una década, siga vigente en las librerías.

La edición especial de Persona Normal + Fin de los Tiempos , editada por Destino (Grupo Planeta) incluye capítulos extras, que el autor redactó durante la pandemia con el objetivo de dar palabras de ánimo a los jóvenes durante el confinamiento; además, el libro está disponible en tres colores diferentes de portada.

¡Acude!

La presentación del libro será este viernes a las 17:00 horas en el Aula Magna de Colegio Civil Centro Cultural Universitario como parte de la Feria Universitaria del Libro UANLeer.

"Vamos a celebrar todos juntos, no los 10 años de Persona Normal, sino la posibilidad maravillosa del reencuentro. El libro es el pretexto para reunirnos y celebrar que aquí seguimos", indicó Taibo.