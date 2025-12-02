Universal apela y Nodal vuelve a enfrentar a la justicia

Christian Nodal, uno de los cantantes más populares del regional mexicano, enfrenta un nuevo capítulo en su disputa legal con Universal Music, que ahora ha presentado una apelación para reactivar el proceso penal en su contra.

Esto ocurre apenas días después de que el artista y sus padres fueran declarados no vinculados a proceso por presunta falsificación de documentos.

El pasado 19 de noviembre, la jueza Diana Selene Medina Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, resolvió que Nodal y su familia no serían sometidos a proceso penal.

Sin embargo, Universal Music, respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la asesoría jurídica de la parte acusadora, interpuso un recurso de apelación para que la decisión sea revisada.

De acuerdo con el expediente 497/2025, el órgano jurisdiccional recibió nuevas promociones procesales, entre ellas la apelación que deja a Christian Nodal, así como a sus padres Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, con un plazo de tres días para responder formalmente.

¿Qué implica la apelación?

Universal Music presentó el recurso con base en el artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, lo que permite a la parte acusadora entregar nuevas evidencias o argumentos para que el juez revalore el veredicto.

Esto podría reactivar el proceso penal por la presunta falsificación de hasta 32 contratos relacionados con los derechos de los álbumes Me Dejé Llevar, Ahora y Ayayay!.

El origen del conflicto legal

La disputa surgió en 2021, cuando Nodal decidió no renovar su contrato con Universal Music y firmó con Sony.

El cantante alegó que la titularidad de sus primeros álbumes le pertenecía; sin embargo, la disquera aseguró que los derechos seguían bajo su control y lo acusó de intentar desconocer los acuerdos mediante documentos presuntamente falsificados.

Desde entonces, ambas partes han sostenido una batalla legal que se ha intensificado con demandas y contrademandas.

Aunque la familia Nodal celebró recientemente la resolución que los libraba del proceso penal, la apelación de Universal demuestra que el conflicto está lejos de concluir.

Lo que sigue para Nodal

Con la apelación admitida, el caso continuará su curso en tribunales. Universal Music buscará que se reconsidere la resolución y que Nodal y sus padres sean vinculados a proceso.

Mientras tanto, el cantante enfrenta simultáneamente la presión mediática derivada de su vida personal, sumando un nuevo reto a su ya complicado cierre de año.

