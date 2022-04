Usará Ari Gameplays escoltas ante desapariciones en México

Tras la muerte de Debanhi Escobar y otras desapariciones que se han registrado en Nuevo León, las mujeres han manifestado que no se sienten seguras como es el caso de la streamer Ari Gameplays, quien anunció que contratará escoltas porque tiene miedo a salir a la calle y no volver.

Abril Abdamari Garza Alonso, nombre real de la influencer, dijo que lleva mucho tiempo tratando de evitar tomar la decisión de contratar seguridad privada, a pesar de la insistencia de su familia y amigos.

Pero debido a que es preocupante que en Monterrey y en todo México se viva una racha de chicas desaparecidas, la famosa gamer expresó lo difícil de despertarse y saber que tal vez no pueda regresar cuando sale a la calle.

"Por no quererme ver mal no lo hacia y espero que me entiendan esto, no lo hago por mam*** o porque se me subió la fama en la cabeza no, lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver", dijo la influencer experta en videojuegos.