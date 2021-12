Vicente Fernández está en estado crítico: familia

Tras la recaída de salud de Vicente Fernández, el cantante había por sido reportado hijo mayor Vicente Fernández Jr. como como grave y delicado, pero este viernes confirmaron que su estado es crítico.

El viernes trascendió que el "Charro de Huentitán" estaba presentando complicaciones en uno de sus pulmones, y esta información no fue desmentida por ningún miembro de la familia Fernández, ni por el cuerpo médico que lo atiende.

Ese mismo día por la mañana, el cantante fue visitado en el hospital donde está internado desde hace cuatro meses, por su esposa Cuquita, su hijo Vicente, sus nietas Camila y América y su nieto Alejandro.

Ante las cámaras del programa "Venga la Alegría", Vicente Fernández Jr. desmintió las versiones de que su padre había muerto pero reconoció que "está grave, está delicado. Estamos todos en oraciones" para que el "Charro de Huentitán" supere este momento crítico.

Por su parte, Alejandro Fernández Jr. señaló que su abuelo está sedado pero se encuentra más estable que en la mañana, por lo que espera que supere esta situación; "es un guerrero", comentó.

Uno de los doctores que atienden al Vicente Fernández se limitó a decir al programa de TV Azteca que el estado de salud del cantante es grave.

El último parte médico sobre el estado de salud de Vicente Fernández informa que es crítico.

Detalla que presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento de apoyo respiratorio.

Asimismo, la familia Fernández agradece el apoyo y comprensión por este momento por el que pasan.

Las alertas entre los fans se dispararon luego de que Alejandro Fernández durante uno de sus conciertos, pidió a sus fans oraciones por su padre.

"Y es más, en el 2022 y 23, cuando la vieja política saque sus encuestas, muchas compradas, y diga: ´No, es que no van a poder, es que Morena va en primero´, a esos ilusos díganles que así empezó su compadre Samuel García en cuarto lugar y se los merendó en 2021, así con esa fuerza que nadie nos diga que no podemos y que no vamos a ganar 2022, 2023 y 2024", sentenció el primer gobernador de Nuevo León emanado de MC.