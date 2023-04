Video: Así sacaron a Ricardo O'Farrill de boda de Mau Nieto

Ricardo O’Farrill esta actualmente en boca de todos en redes sociales, pues tras su polémicas declaraciones en sus transmisiones en vivo han dado mucho de que hablar y pensar.

Una de las revelaciones que más impactó a los internautas y a sus fanáticos, fueron los problemas que el famoso standupero tuvo con el comediante Daniel Sosa, a quien acusó de haberlo amenazado de muerte.

Según relató en el en vivo, este tuvo un enfrentamiento contra Sosa y el propio Mau, ya que le impidieron el acceso a la tornaboda de este último, el pasado sábado 22 de abril.

Todo empezaría por un desacuerdo entre ellos, sobre las presentaciones de stand-up de otros comediantes, cosa que Ricardo pidió respetar, sin embargo, eso molestaría a su colega Daniel Sosa y terminaría amenazándolo de muerte.

Daniel le gritaría que iría a la morgue y posteriormente, la violencia verbal se transformó en física, ya que el comediante comparte que lo agredió a empujones e incluso, intentó dañar sus botas de marca.

Días después de haber revelado este pleito, un video posteado por un usuario de Twitter demostró que este hecho había sido real, pues en la grabación aparece O’Farril gritando y discutiendo mientras le niegan el acceso a la tornaboda de Mau Nieto.

Este video fue compartido por el propio Ricardo, quien señaló que comenzaron a grabar para humillarlo, pero que tras a comenzar a gritar verdades, decidieron cortar la grabación.

¿Si sabías que TODOS los lives y videos que me intentaron grabar para humillarme los CORTABAN CUANDO ME ESCUCHABAN GRITAR VERDADES.

Yo no estaba pedo ni nada y no tengo porque explicar.

Me rompieron el corazón

Me dieron la espalda

Me humillaron

¿Tú como hubieras reaccionado? https://t.co/aLLNQhuDbw