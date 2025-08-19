Video: Katy Perry sufre descarga eléctrica en pleno show aéreo

Katy Perry protagonizó un momento de tensión durante su reciente presentación en Carolina del Norte, como parte de su gira mundial The Lifetimes Tour.

El incidente ocurrió mientras la cantante era elevada por una estructura aérea adornada con cables y luces LED.

En medio del acto, su cuerpo sufrió una brusca sacudida que muchos asistentes interpretaron como una descarga eléctrica.

Aunque el percance no pasó a mayores, el susto fue evidente tanto para la artista como para sus seguidores, que observaron preocupados desde el público.

Pese a la situación, Perry decidió continuar el espectáculo sin interrupciones, mostrando profesionalismo y temple sobre el escenario. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial para aclarar la naturaleza exacta del suceso.

Este no ha sido el único contratiempo en The Lifetimes Tour. En julio, durante un concierto en San Francisco, la estructura con forma de mariposa que transportaba a la cantante falló parcialmente, poniendo en riesgo su estabilidad en pleno tema “Roar”.

En otra ocasión, una fan invitada al escenario se desmayó por la emoción, lo que llevó a Perry a detener el show, ofrecerle agua y dirigir una oración colectiva.

La producción también ha enfrentado problemas mecánicos con los sistemas de elevación, lesiones físicas derivadas de exigentes coreografías, como las rodillas magulladas que Perry mostró en redes sociales, e incluso invasiones al escenario por parte de admiradores. Uno de ellos logró abrazarla sorpresivamente mientras interpretaba “Hot N Cold”.

The Lifetimes Tour es considerada una de las giras más ambiciosas de la cantante, con un despliegue técnico que incluye múltiples cambios de vestuario, acrobacias aéreas y elaborados efectos visuales.

Perry la ha descrito como una “Disneylandia rodante” diseñada para mantener al público de pie toda la noche.

La gira, que inició en abril, ya ha recorrido Estados Unidos, México y Canadá. En las próximas semanas visitará Chile, Argentina, Brasil, Europa y Asia, con cierre programado para el 7 de diciembre.

