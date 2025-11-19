Vinculan a exesposo de Alicia Villarreal por violencia familiar

Tras varios meses de disputa legal entre Alicia Villarreal y Cruz "N", la Fiscalía General del Estado de Nuevo León vinculó a proceso al exesposo de la cantante por el delito de presunta violencia doméstica.

De acuerdo con las autoridades, el Agente del Ministerio Público determinó que existe suficiente evidencia para perseguir esta supuesta falta y llevar el proceso penal, el cual el también músico podrá llevar en libertad.

A pesar de que Cruz "N" no tendrá que estar tras las rejas durante los dos meses que se realizará la investigación complementaria, las autoridades determinaron un par de medidas cautelares.

La primera es que el estadounidense tendrá que presentarse periódicamente con las autoridades para verificar que no huya del país, también se impuso la prohibición para acercarse a determinados lugares y reuniones; además, de una orden de alejamiento y comunicación para no comunicarse con ciertas personas involucradas en el caso.

'Sigo siendo inocente': Cruz 'N'

Apenas un par de minutos después que se dio a conocer su vinculación a proceso, Cruz "N" y su equipo de trabajo emitieron un comunicado para aclarar lo sucedido

Al respecto, el exesposo de Alicia Villarreal aclaró que de los tres delitos por lo cuales estaba vinculado, dos (feminicidio y robo) ya fueron desestimados por las autoridades. Además, aclaró que sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario.

"Quiero declarar, con el mayor respeto y con total firmeza, que gracias a las autoridades de Nuevo León -cuyo deber es proteger lo que es correcto, sin distinción de género ni favoritismos-, dos (feminicidio & robo) de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad, y apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar", se lee en el comunicado. El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que -solamente- autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses pues contaba con la información mínima para establecer la probable existencia de una conducta

catalogada como violencia familiar. El camino de mi defensa penal apenas comienza y estoy seguro que al final esto quedará completamente esclarecido y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades competentes.

