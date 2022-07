De visita en Ecuador, 6ix9ine dice repartir fajos de dinero

El rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido como 6ix9ine o Tekashi69, publicó un video en su cuenta de Instagram donde parece repartir dinero a personas de comunidades rurales del centro andino de Ecuador.

El artista de ascendencia mexicana y puertorriqueña, que cuenta con 21.8 millones de seguidores, aparece interactuando con personas y niños de la provincia de Cotopaxi, a las que parece entregar diversos montos de billetes de 20 dólares y conversando en español.

"Queremos hacer un mundo mejor y que la gente no se muera de hambre. Vamos a entregar el dinero a los que más necesitan", dice 6ix9ine en el video junto al youtuber estadounidense Steve Will Do It, ambos con paquetes de billetes en sus manos.