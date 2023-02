Viven regios noche 'GLAMdiosa' con Mötley Crüe y Def Leppard

Mötley Crüe y Def Leppard pusieron en éxtasis a los miles de asistentes que disfrutaron de lo mejor de sus respectivos repertorios.

La nostalgia por las motocicletas, el alcohol, la fiesta y el ruido revivieron anoche con

Mötley Crüe y Def Leppard. Ante 19,000 espectadores, cifra oficial, los rockeros hicieron que el estadio Borregos reviviera la potencia y velocidad de los años ochenta.





Cerca de las 20:00 horas, el grupo conformado por Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil y por primera vez John 5, en lugar del mítico Mick Mars, tomaron el escenario para prender los motores en Nuevo León con Wild Side, Shout At The Devil y Too Fast for Love.

El prendido set de los glamers de Mötley Crüe siguió con clásicos como Looks that Kill, Home Sweet Home, Dr. Feelgood y demás rolas, cerrando con la inolvidable Kickstart My Heart.





Los ingleses de Def Leppard hicieron lo propio cerca de las 22:00 horas, arrancando con Take What You Want, Let's Get Rocked y Animal, entre otras. El viaje por los buenos tiempos de su historia musical continuó con rolas como Love Bites, When Love and Hate Collide, Hysteria y Photograph, entre otras.





Se saturan hoteles en la zona

La industria hotelera de Nuevo León se ha convertido en una de las más favorecidos ante la celebración de diversos eventos de espectáculos. Un ejemplo es lo que ocurrió esta semana, en donde conciertos como el de Mötley Crüe y Def Leppard efectuado anoche en la zona Tec, provocó que los hoteles de este corredor lucieran a tope y sin habitaciones disponibles.

Según se constató a través de un recorrido realizado por El Horizonte en diferentes inmuebles del área. Los visitantes no tuvieron otra opción y buscaron alojamiento en alguna otra zona de la ciudad.