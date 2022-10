Voz del rock y la desigualdad

Roger Waters se presentó en la Arena Monterrey, y demostró porqué es un juglar moderno, que conquista con su rock progresivo y su crítica social.

Una ácida crítica socio-política es la base discursiva sobre la que Roger Waters construye el espectáculo musical titulado This Is Not a Drill, que anoche llegó a la Arena Monterrey para complacer a los fanáticos que llenaron las 15,000 butacas disponibles.





Una producción majestuosa con pantallas en forma de cruz sobre el escenario colocado al centro del recinto acompañaron al bajista, integrante fundador de Pink Floyd, que eligió las clásicas y efectivas Comfortably Numb, The Happiest Days of Our Lives y The Wall (Part. 2 y 3) para dar inicio al show.





Los textos en pantalla fueron parte del discurso, que incluyó la “amable invitación” a apagar los celulares y a retirarse en caso de ser uno de los fans que “aman a Pink Floyd”, pero que no soportan la actitud política desafiante de Waters.





Pero también sirvió para señalar injusticias y asesinatos. La propuesta visual de This Is Not a Drill, también impactó a los asistentes que se dieron cita en la Arena Monterrey, con gráficos e imágenes, muchas distópicas, en los que se muestra el arte que ha complementado cada creación de Waters.













De su carrera en solitario incluyó The Power that Be, The Bravery of Being Out of Range y The Bar. La mayor parte del concierto lo conformó con piezas en las que se aprecia el discurso político que le caracterizaba desde su etapa con Pink Floyd, plasmado en los

álbumes conceptuales de la década de los 70: Animals, Wish You Were Here, The Wall.





En escena Waters convirtió cada tema en un reclamo ante las desigualdades en la sociedad o bien, como en In the Flesh y Run Like Hell, interpretando a los villanos que aparecen en sus obras, los que actúan con cinismo y cargan metralletas para disparar sin piedad.





En la recta final aparecieron los láser para recrear la portada de The Dark Side of The Moon, al tiempo que se escuchaba Brain Damage y Eclipse, ante una audiencia entregada que se dejó llevar por la música.