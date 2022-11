Vuelve Bob Iger como CEO para salvar a Disney

El ex Productor Ejecutivo de Disney, Bob Iger, vuelve a la compañía luego de dos años de ausencia y tiempo en el que la empresa ha tenido un drástico descenso.

Bob Iger, el Productor Ejecutivo que bajo su mando logró adquirir a grandes empresas como Pixar, Marvel y LucasFilm, vuelve a Disney para sustituir al Director Ejecutivo Bob Chapek, luego de dos años en los que el panorama no ha sido favorable para la empresa pues ha tenido un desempeño financiero débil, enfrenta desafíos con el servicio de streaming y ha sufrido escándalos como la salida de Scarlett Johansson de la compañía.



El sorprendente desarrollo se produce dos semanas después de que el desempeño financiero trimestral de Disney estuvo muy por debajo de las expectativas de Wall Street tanto en ganancias como en ingresos, una rareza, lo que hizo que las acciones cayeran un 12%. Las acciones de The Walt Disney Co. han bajado un 40% este año.



Las acciones de la compañía volvieron a subir un 8% este lunes, luego del nombramiento oficial de Iger.





“Es con un increíble sentido de gratitud y humildad, y debo admitir que, con asombro, les escribo esta noche con la noticia de que regreso a The Walt Disney Company como Director Ejecutivo”, escribió Iger en un correo electrónico a los empleados.

El tumulto en la cima de Disney llegó rápidamente con informes de que los miembros de la junta se acercaron por primera vez a Iger sobre un posible regreso el viernes.



Iger se separó por completo de Disney a fines del año pasado después de permanecer a bordo durante dos años como Presidente Ejecutivo, ayudando a guiar a Chapek y garantizar una transición sin problemas.

Esa transición fue cualquier cosa menos fluida y el domingo, Iger acordó un contrato de dos años para redirigir la trayectoria de Disney y ayudar a encontrar un nuevo Director Ejecutivo.



Iger fue la cara pública de Disney durante 15 años como Director Ejecutivo antes de ceder el puesto a Chapek en 2020, un período en el que compiló una serie de victorias alabadas en la industria del entretenimiento y por los fanáticos de Disney.



Chapek supervisó Disney durante uno de los períodos más desafiantes en la historia de la compañía, que comenzó con una pandemia y terminó, al menos bajo el gobierno de Chapek, con una inflación vertiginosa.



Pero su tiempo como Director Ejecutivo también estuvo marcado por lo que muchos vieron como errores no forzados para una empresa que, bajo Iger, parecía no hacer nada malo.



La compañía se vio envuelta en una pelea pública con el Gobernador Ron DeSantis, luego de que el Estado de origen de Disney, Florida , promulgara una medida que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias hasta el tercer grado, una regla que los críticos denominaron 'no digas ley de los homosexuales'.

Chapek permaneció en silencio públicamente al principio, y eso provocó una revuelta de empleados. Cuando Chapek denunció la medida, provocó una reacción política negativa con legisladores conservadores y medios de comunicación que impulsaron boicots y etiquetaron a Disney como demasiado 'despertado'.



Meses después, Chapek despidió a Peter Rice, presidente de Disney General Entertainment Television, uno de los ejecutivos de televisión más respetados de la industria. El despido sorprendió a Hollywood y generó nuevas críticas de los inversionistas sobre el liderazgo de Chapek.



Era muy inusual que los conflictos en Disney se extendieran a la esfera pública, pero para bien o para mal, parecía ser un rasgo de Chapek.



Una pelea con una de las principales estrellas de Hollywood se hizo pública el año pasado después de que Scarlett Johansson demandó a Disney por el pago que le dieron por “Black Widow”. Las ganancias potenciales de Johansson estaban vinculadas al desempeño de taquilla de la película Marvel de 2021, que la compañía estrenó simultáneamente en los cines y en su servicio de transmisión Disney+ por un alquiler de $30.

Durante las últimas semanas, surgieron más dudas sobre los planes de Chapek para reducir costos, incluidos informes de planes para importantes despidos, mientras que los devotos de Disney se irritaron por los aumentos de precios en los parques de Disney.





“La Junta ha concluido que a medida que Disney se embarca en un período cada vez más complejo de transformación de la industria, Bob Iger se encuentra en una posición única para liderar la compañía durante este período crucial”, dijo Susan Arnold, Presidenta de Disney, en una declaración preparada.



Arnold agradeció a Chapek por liderar a la empresa durante la pandemia.



Wall Street aplaudió el regreso de Iger.





“Creemos que hay pocas dudas de que los inversionistas aplaudirán este movimiento”, escribió Jason Bazinet, analista de Citi. “A The Street le gusta el Sr. Iger casi tanto como a nosotros. Vemos su regreso como algo totalmente positivo”.





Con información de AP.