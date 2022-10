Vuelven las historias del palacio a The Crown

Imelda Staunton se declara lista para asumir el reto de interpretar en The Crown, a la reina Isabel II, en las dos últimas temporadas de la serie.

La quinta y penúltima temporada de The Crown llegará a la pantalla chica el próximo 9 de noviembre, con Imelda Staunton instalada en el rol de la reina Isabel II. La monarca ha sido interpretada por Claire Foy, en sus años más jóvenes, a la que dio el relevo la oscareada Olivia Colman, en la tercera y cuarta temporada.





“¡No! ¿Quién le da consejos a Imelda Staunton? Estará increíble”, dijo Colman en Variety Studio sobre si le había dado alguna recomendación a su sucesora en el trono de The Crown y añadió: “No puedo esperar a verla”.

Staunton, por su parte, dijo a The Hollywood Reporter: “Como actriz, fue un placer ver cómo tanto Claire Foy como Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar The Crown a su conclusión”, dijo la actriz quien dará vida a la monarca en dos temporadas.













Elizabeth Debicki será la Princesa de Gales en sus últimos años de vida, un personaje que hasta el momento había sido interpretado por Emma Corrin. “El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en los corazones de tantos.

“Es un verdadero privilegio y un honor para mí unirme a esta magistral serie, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio”, dijo la actriz en un comunicado. En la piel de Carlos III, entonces aún príncipe, estará Dominic West, que da el relevo a Josh O’Connor.













“Es bastante desconcertante porque no me parecía en nada a él cuando me miraba en el espejo. Seguí diciéndoles a los productores que habían elegido a la persona equivocada. Pero me explicaron que esto no era una serie de imitaciones”, dijo West.