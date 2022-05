Warner no sustituirá a Ezra Miller en 'The Flash'

Diversas fuentes aseguraron que la compañía estaba considerando al actor Dylan O´ Brian para el papel

Luego de los múltiples escándalos que protagonizó en Hawái el actor Ezra Miller las especulaciones respecto a si sería sustituido por su mal comportamiento comenzaron a ser más fuertes, sin embargo, todo parece indicar que Warner ha decidido que Miller permanezca dentro de sus filas.

La noticia de la supuesta salida de Miller del universo cinematográfico de DC comenzó a tomar más fuerza luego de que el día de ayer un medio estadounidense difundiera que el actor Dylan O´ Brien remplazaría al actor en la película ´The Flash´, la cual llegará a salas el próximo mes de junio.

Sin embargo y aunque los estudios Warner han tomado medidas extremas con otros actores todo parece indicar que Miller permanecerá dentro del universo cinematográfico.

Según Adam B. Vary, corresponsal de Variety, él habló con fuentes cercanas a Warner Bros y aparentemente desmintió que la compañía esté pensando en sustituir a Miller.

"Me dijeron que WB no está considerando reemplazar a Ezra Miller en THE FLASH. Miller fue arrestado dos veces en Hawái este año, una vez por alteración del orden público y acoso, y otra vez por agresión en segundo grado", aseguró a través de Twitter.

El pasado 30 de marzo Warner Bros y DC tuvieron una reunión para revisar las consecuencias del comportamiento de Miller tras agredir a una pareja en Hawái.

Miller continuará a bordo de la cinta que promete ser uno de los bluckbusters del verano y que llegará a los cines el verano del 2023