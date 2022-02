Whoopi Goldberg regresa a 'The View' tras suspensión

La famosa fue criticada por líderes judíos después de decir que no hubo una motivación racista en el Holocausto

Nueva York.- Whoopi Goldberg volvió hoy a "The View" tras haber sido suspendida dos semanas por comentarios sobre el Holocausto. Sin entrar en detalles, expresó sorpresa y agradecimiento por algunas personas que la contactaron durante su ausencia.

Goldberg fue criticada por decir en el programa matutino de tertulia el 31 de enero que el Holocausto no se trataba de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia los demás. Se disculpó, pero el presidente de ABC News, Kim Godwin, le dijo que se tomara un receso de dos semanas.

"Quiero agradecer a todos los que me contactaron mientras estuve fuera", dijo Goldberg al principio de la edición del lunes. "Les digo, la gente se acercó desde lugares que me hicieron decir: ´Espera, ¿qué? ¿En serio? OK´. Escuché lo que todos decían y me sentí agradecida".

No identificó a ninguna de las personas que se le acercaron.

Líderes judíos criticaron su declaración inicial, señalando que el líder nazi Adolfo Hitler se había referido a los judíos como una raza inferior. Goldberg se disculpó en línea horas después de hacer el comentario y nuevamente en el programa del día siguiente.

"Sí, estoy de vuelta", dijo al unirse a sus copresentadoras el lunes.

"Hay algo maravilloso en estar en un programa como este porque somos ´The View´ y esto es lo que hacemos", dijo Goldberg. "A veces no lo hacemos tan elegantemente como podríamos. Pero son cinco minutos para obtener información sobre temas y eso es lo que tratamos de hacer todos los días".

Agregó que las conductoras seguirán teniendo conversaciones difíciles.

