Xavier López y el secreto de la voz de 'Chabelo'

La fama de Xavier López fue gracias a su personaje de 'Chabelo', quien fingía su voz para interpretar dicho personaje en la televisión y cine.

Gracias a Ramiro Gamboa conocido como “El tío Gamboín”, quien le dio la oportunidad de contar un chiste de un libro, donde el niño se llamaba Chabelo, fue así como nació el nombre del personaje en el programa de “Carrusel Musical”.

Desde ahí Chabelo se caracterizó por su voz, sin embargo López aseguró que en ocasiones se quedó afónico con su voz normal, pero señaló que aún así lograba hacer la voz de su personaje sin problema.

“Yo he estado afónico de esta voz, la voz natural y la voz de Chabelo me sale perfecta, cuando digo afónico ¡Nada! y la voz de Chabelo me sale siempre”, expresó.