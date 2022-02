¡Ya es mamá! Jennifer Lawrance da luz a su bebé

Según diversos medios estadounidenses la ganadora del Oscar se convirtió en madre este miércoles

La actriz ganadora del Oscar dio la bienvenida a su primer hijo en el condado de Los Ángeles, según los registros públicos obtenidos por TMZ el miércoles. Se desconoce la fecha exacta en que dio a luz y el sexo del bebé.

Este es el primer hijo de Lawrence con su esposo, el propietario de una galería de arte Cooke Maroney, con quien se casó en la famosa mansión Belcourt of Newport en Rhode Island en octubre de 2019.

Lawrence se refirió a su esposo como "la mejor persona que he conocido", y dijo en el podcast "Naked with Catt Sadler" en junio de 2019: "Me siento muy honrada de convertirme en Maroney".

La pareja confirmó que esperaban el bebé para septiembre de 2021.

Durante una visita de diciembre de 2021 a "The Late Show", Lawrence embarazada bromeó diciendo que pasó gran parte de su pausa de tres años actuando entre las sábanas.

Ese mismo mes, volvió al ojo público, caminando por la alfombra roja para el estreno de "Don't Look Up".