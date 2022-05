Ya hay presidente Snow para precuela de Juegos del Hambre

La película llegará a los cines en noviembre de 2023

La precuela de la exitosa saga ´Los Juegos del Hambre´ comenzó con la búsqueda de sus protagonistas y ya tiene a quien dará vida al malvado Coriolanus Snow interpretado en las películas de la saga por Donald Sutherland.

Se trata de Tom Blyth actual protagonista de la serie western ´Billy the kid´.

Aunque The Ballad of Songbirds and Snakes ya está en pleno rodaje, Lionsgate no había querido entregar detalles sobre su elenco hasta ahora.

La cinta será también dirigida por Francis Lawrance, quien anteriormente dirigió las cuatro películas de la saga basadas en los libros de Suzanne Collins.

The Ballad of Songbirds and Snakes nos llevará a una época anterior a la historia de Katniss y con un relato ambientado en la versión número 10 de los Juegos del Hambre mostrará a un joven Coriolanus Snow que "ve la oportunidad de un cambio de suerte cuando lo eligen para ser el mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12″, según la sinopsis de la película.