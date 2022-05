¡YosStop anuncia que está embarazada!

La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, compartió un emotivo video en sus redes sociales donde anuncia que está embarazada tras darse a conocer unas fotos donde luce un vientre abultado.

Destaca que entre sus planes no estaba el tener hijos, pero que desde que su vida dio un giro -desde prisión- se dio la oportunidad de abrir esa posibilidad.

"¿Yoss quieres tener hijos? Lo he respondido en múltiples etapas de mi vida y normalmente la respuesta siempre había sido la misma: no quiero. Hasta hace poco que mi vida hace poco dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día podría suceder, sin búscalo y dejándolo en manos del destino, confiando en que todo lo que pasa es perfecto y para mi evolución... y pasó", señaló.