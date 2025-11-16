Yungblud cancela gira en EUA y Latinoamérica por motivos de salud
El cantante británico interrumpirá su gira mundial a finales de año, fecha donde se presentaría en EUA, México y Latinoamérica, por problemas de salud
- 16
-
Noviembre
2025
Yungblud interrumpe su gira en EUA y Latinoamérica por motivos de salud
La estrella de rock británica, Yungblud, interrumpirá su gira mundial a finales de año, fecha donde estaba previsto que se presentara en Estados Unidos y Latinoamérica, por motivos de salud y recomendaciones médicas.
Fue mediante su cuenta de Instagram donde el artista de 28 años explicó que, después de realizarse pruebas y análisis de voz y sangre, su doctor le ordenó tomarse un descanso de las giras hasta finales de año.
"Esta semana, cuando volví a casa después de estar en carretera, fui a hacerme unas pruebas (como hago normalmente) y los análisis de voz y sangre han suscitado preocupaciones. Mi doctor me ha ordenado que me tome un descanso de las giras hasta finales de año", escribió Yungblud en sus historias de Instagram.
Dominic Richard Harrison, el cual es conocido como Yungblud, aseguró que parte de su naturaleza era "correr y correr hasta caer rendido sin darle importancia a nada salvo a la música"; sin embargo, en esta ocasión le han pedido tomarse esta situación con seriedad y no hacer tonterías.
"Siento mucho hacer esto, pero a regañadientes tengo que cancelar los conciertos hasta que acabe el año. Estos incluyen los de Filadelfia, Cleveland, Washington, Ciudad de México y América Latina. Me rompe el corazón", apuntó.
En un sentido mensaje dirigido a sus seguidores, agregó: "No quiero hacerme ningún daño permanente a mí mismo. Estamos en un viaje que quiero que dure para siempre. Entiendo que algunos de vosotros estaréis frustrados y quiero que sepáis que esto es muy difícil para mí, pero os prometo que os lo recompensaré".
Del mismo modo, el cantante británico apuntó que todas sus entradas para sus presentaciones en Estados Unidos serían reembolsadas y, en el caso de México y el resto de Latinoamérica, prometió que ya se encontraban mirando las posibilidades de volver en 2026 y con espectáculos que serían más asequibles.
