Cerrar X
escena_yungblud_0320c6d3fb
Escena

Yungblud cancela gira en EUA y Latinoamérica por motivos de salud

El cantante británico interrumpirá su gira mundial a finales de año, fecha donde se presentaría en EUA, México y Latinoamérica, por problemas de salud

  • 16
  • Noviembre
    2025

Yungblud interrumpe su gira en EUA y Latinoamérica por motivos de salud

La estrella de rock británica, Yungblud, interrumpirá su gira mundial a finales de año, fecha donde estaba previsto que se presentara en Estados Unidos y Latinoamérica, por motivos de salud y recomendaciones médicas.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde el artista de 28 años explicó que, después de realizarse pruebas y análisis de voz y sangre, su doctor le ordenó tomarse un descanso de las giras hasta finales de año.

"Esta semana, cuando volví a casa después de estar en carretera, fui a hacerme unas pruebas (como hago normalmente) y los análisis de voz y sangre han suscitado preocupaciones. Mi doctor me ha ordenado que me tome un descanso de las giras hasta finales de año", escribió Yungblud en sus historias de Instagram.

Dominic Richard Harrison, el cual es conocido como Yungblud, aseguró que parte de su naturaleza era "correr y correr hasta caer rendido sin darle importancia a nada salvo a la música"; sin embargo, en esta ocasión le han pedido tomarse esta situación con seriedad y no hacer tonterías.

"Siento mucho hacer esto, pero a regañadientes tengo que cancelar los conciertos hasta que acabe el año. Estos incluyen los de Filadelfia, Cleveland, Washington, Ciudad de México y América Latina. Me rompe el corazón", apuntó.

En un sentido mensaje dirigido a sus seguidores, agregó: "No quiero hacerme ningún daño permanente a mí mismo. Estamos en un viaje que quiero que dure para siempre. Entiendo que algunos de vosotros estaréis frustrados y quiero que sepáis que esto es muy difícil para mí, pero os prometo que os lo recompensaré".

Del mismo modo, el cantante británico apuntó que todas sus entradas para sus presentaciones en Estados Unidos serían reembolsadas y, en el caso de México y el resto de Latinoamérica, prometió que ya se encontraban mirando las posibilidades de volver en 2026 y con espectáculos que serían más asequibles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_elecciones_locales_8e35f155e7
No estoy contento con el combate de México contra cárteles: Trump
fifa_pass_trump_eua_399845d507
Lanza EUA 'FIFA Pass' y Trump amenaza sedes del Mundial
adorno_eua_250_aniversario_74d82ae4d5
Revela EUA adorno conmemorativo para su 250.º aniversario
publicidad

Últimas Noticias

escena_moneda_freddie_814c1905ae
Lanzan moneda por los 40 años del Live Aid de Freddie Mercury
Captura_de_pantalla_2025_11_17_202230_d2eef0b872
'Vasco' responde a abucheos y alista siete cambios ante Paraguay
inter_maduro_902175acbb
'Atacar a Venezuela sería el fin político de Trump': Maduro
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×