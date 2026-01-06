Podcast
Finanzas

Acechan fraudes financieros a 45% de las empresas

El delito ha llegado a ubicarse como el más frecuente en 19 estados, incluso por encima del robo o el asalto en calle o transporte público y la extorsión

  • 06
  • Enero
    2026

En México, las empresas cada vez son más vulnerables a la presencia de fraudes financieros, alertaron expertos. 

De acuerdo con datos sobre el fraude en México y análisis de organizaciones públicas y privadas internacionales en torno a la evolución de este delito, actualmente hasta un 45% de empresas han sufrido un intento o la “materialización” de un fraude. 

Además, el fraude financiero ha llegado a ubicarse como el delito más frecuente en 19 entidades federativas, colocándose incluso por encima del robo o el asalto en calle o transporte público y la extorsión, mientras que las víctimas han perdido, en promedio, más de $7,000 pesos. 

Se prevé que los estafadores usarán técnicas más sofisticadas para cometer fraudes, en una combinación de avances como la inteligencia artificial (IA), el despliegue de deep fakes (imágenes, videos o audios manipulados por IA) y la clonación de voz. 

Un punto relevante es que, además, a arriba del 36% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) les preocupaba ser víctimas de un ciberataque debido a la posibilidad de sufrir un fraude financiero, pero cerca de 70% de dichos negocios no contaba con un responsable de ciberseguridad. 

Por ello, expertos de la firma Konfío concluyen en un reporte que la suma de educación financiera y despliegue de nuevas tecnologías desde las instituciones financieras, además de una colaboración o alianza estratégica entre los sectores público y privado, se presenta como una fórmula para enfrentar el ascenso del fraude, el cual para las pequeñas y medianas empresas (pymes) puede resultar devastador.


Comentarios

